San Giorgio ritrova il suo spazio verde | un terreno confiscato alla mafia torna ai cittadini – FOTO

Dayitalianews.com | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un luogo simbolo di riscatto e legalità. Lunedì 10 novembre, alle ore 10.30, in via Telegrafo Vecchio a San Giorgio, verrà inaugurato un nuovo spazio verde pubblico e un’ area giochi per bambini, realizzati dal Comune di Catania su un terreno un tempo appartenente a famiglie mafiose e per anni ridotto a discarica abusiva. Alla cerimonia parteciperanno l’ assessore ai Beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo e l’ esperto del sindaco Michele Cristaldi, che consegneranno ufficialmente l’area ai cittadini. Il progetto è stato finanziato con fondi del PNRR e rientra nel programma comunale di valorizzazione dei beni confiscati, promosso dalla Direzione Politiche per l’Ambiente ed Ecologia del Comune di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

