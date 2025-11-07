San Francesco Marathon 2025 | corsa e spirito nel cuore del Giubileo

Perugiatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è alle stelle per la San Francesco Marathon 2025, in programma domenica 23 novembre tra i Assisi, Bastia Umbra e Spello. Quest’edizione, che si intreccia con lo storico anno del Giubileo, si preannuncia come una delle più partecipate e ricche di significato, con oltre 1500 iscritti già. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sport e pace: Perugia, presentata la San Francesco Marathon del 5 novembre ad Assisi. Sabato 4 messa del maratoneta presieduta da mons. Sorrentino - Il Cantico delle creature declinato anche attraverso lo sport per una grande preghiera per la pace in Terra Santa, in Ucraina e ovunque si combattono guerre anche “dimenticate”: domenica 5 novembre ad ... Si legge su agensir.it

