Salva un match point e va in finale | Musetti quanta rabbia nell' esultanza

Il match point contro Korda con cui Lorenzo Musetti ha conquistato la finale dell'Atp 250 di Atene, che sarà fondamentale per decretare la partecipazione o meno dell'italiano alle Finals di Torino. L'azzurro aveva a sua volta salvato appena prima un matchpoint: la sua esultanza è carica di rabbia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Salva un match point e va in finale: Musetti, quanta rabbia nell'esultanza

