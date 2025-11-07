Sale in zucca la rinascita di un Saelemaekers sempre più maturo | Al Milan mi sento a casa

Sembra passata una vita da quando il suo ciuffo biondo varcava le porte di Milanello per la prima volta, tra le perplessità dei tifosi e qualche ironia di troppo sul cognome difficile da pronunciare. Alexis Saelemaekers è stato a lungo il jolly misterioso del Milan di Pioli, capace di recitare degnamente una parte nella cavalcata scudetto del 2022, ma senza mai fugare i dubbi sulle sue reali capacità tecniche. Le due stagioni in prestito a Bologna e Roma hanno però restituito un giocatore più maturo e tatticamente più consapevole, a cui Allegri non intende rinunciare. Le dichiarazioni del belga. 🔗 Leggi su Milanzone.it

