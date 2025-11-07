Sala | Inchiesta San Siro? Abbiamo fatto tutto per bene La tempistica…
Sala. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della vicenda relativa all’inchiesta aperta dalla Procura di Milano sulla vendita di San Siro a Inter e Milan, un’operazione ufficializzata solo pochi giorni fa e già al centro del dibattito pubblico. Intervenuto a margine dell’evento “La Lombardia al centro della sfida olimpica”, il primo cittadino ha difeso la correttezza dell’iter amministrativo seguito dal Comune, respingendo le ipotesi di irregolarità e rivendicando la trasparenza con cui è stata condotta la procedura. “ Abbiamo fatto tutto per bene, rispettando le regole “, ha dichiarato Sala ai giornalisti presenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
