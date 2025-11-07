Rrahmani-Buongiorno fortezza azzurra | con loro la difesa di Conte è blindata

Gazzetta.it | 7 nov 2025

Col kosovaro in campo, 4 partite e zero gol subiti. Insieme all’italiano forma una coppia insuperabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rrahmani buongiorno fortezza azzurra con loro la difesa di conte 232 blindata

© Gazzetta.it - Rrahmani-Buongiorno, fortezza azzurra: con loro la difesa di Conte è blindata

E per chi ritiene che i numeri non abbiano un'anima, c'è un Amir Rrahmani pronto a ribellarsi: il campo non mente, semmai omette, però sembrerà un caso, ma non lo è, che il Napoli ha ripreso ad essere ...

Napoli ha ritrovato il suo muro kosovaro: Amir Rrahmani continua a essere una certezza per la retroguardia azzurra

Il dato positivo del post Champions è quello di una fase difensiva tornata all'altezza della scorsa stagione.

