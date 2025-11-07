Rosalia diventa sinfonica per fuggire dalla noia del pop
Non si è certo posta la questione di come reagiranno i suoi fan davanti alle tracce di Lux, il disco che in queste ore sta raccogliendo recensioni entusiastiche in tutto il mondo. La noia che spesso procura il pop di questo tempo è notevole: la musica inconisitente che diventa gossip che produce altro gossip infesta le piattaforme streaming e non solo. Quindi, se Rosalia ha un merito è quello di aver preso una strada musicale lontanissima da tutto ciò che è mainstream. Detto questo, anche l’ascolto per intero di Lux può annoiare pur riconoscendo il tentativo (solo in parte riuscito) di fare un album di alto profilo. 🔗 Leggi su Panorama.it
