Roma stop alla metro B e B1 sabato 8 novembre | ecco il motivo

Arriva una notizia che probabilmente getterà nel panico diversi abitanti della Capitale: s abato 8 novembre la linea B della metropolitana di Roma, compresa la diramazione B1, resterà completamente chiusa per l’intera giornata. Si tratta di uno stop programmato per consentire lavori infrastrutturali importanti che interesseranno un punto strategico della rete cittadina, e la circolazione sarà garantita da bus sostitutivi. Ma qual è il vero motivo di questa chiusura? Leggi anche: — Questa domenica blocco delle auto a Roma: le fasce orarie Stop Linea B della metro di Roma per lavori sul ponte di via Giulio Rocco. 🔗 Leggi su Funweek.it

