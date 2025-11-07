Roma presentata la collezione Terrace Icons targata Adidas | dai dettagli al prezzo

Una Roma che piace e convince sul campo ma anche molto attenta a tutto ciò che è il contorno di un club di calcio, specialmente in un reparto marketing sempre più importante per le risorse. Proprio in tal senso si inserisce la presentazione della nuova collezione Terrace Icons, un corredo di abbigliamento nuovo di zecca realizzato in collaborazione con Adidas e pronto a far venire gli occhi a cuoricini ai tifosi. Un lungo shooting con protagonisti Soulé, Svilar, Bailey e Ghilardi per presentarla al pubblico e già disponibile ai seguenti prezzi: track-top a 140€ e una maglia bianca con le strisce giallorosse a 80€, pantalone a 100€ e una t-shirt blu a 40€, oltre a parka verde e blu (150€) ed una polo a manica lunga total green (70€). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

