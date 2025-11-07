Roma Milano San Pietroburgo | quante gioie per Spalletti nei derby Ma con Totti

Gazzetta.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio personale del tecnico nelle stracittadine è in attivo. Ma non sono state tutte rose e fiori. A Roma proprio i derby hanno giocato un ruolo importante nella rottura con Totti. E alla fine non salvarono Lucio . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

