Il bilancio personale del tecnico nelle stracittadine è in attivo. Ma non sono state tutte rose e fiori. A Roma proprio i derby hanno giocato un ruolo importante nella rottura con Totti. E alla fine non salvarono Lucio . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Milano, San Pietroburgo: quante gioie per Spalletti nei derby. Ma con Totti...