Roma Milano San Pietroburgo | quante gioie per Spalletti nei derby Ma con Totti
Il bilancio personale del tecnico nelle stracittadine è in attivo. Ma non sono state tutte rose e fiori. A Roma proprio i derby hanno giocato un ruolo importante nella rottura con Totti. E alla fine non salvarono Lucio . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
