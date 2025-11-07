Roma incappucciati lanciano bomba carta nella stanza del vicepreside e imbrattano la scuola con svastiche

Imbrattano i muri della scuola con svastiche, lanciano una bomba carta nell’ufficio del vicepreside e poi scappano. È quanto accaduto, nel tardo pomeriggio di giovedì, a Roma nell’ istituto comprensivo “Santa Beatrice” in via delle Vigne 190, in zona Portuense. La collaboratrice scolastica, in quel momento all’interno dello stabile, ha visto fuggire tre persone incappucciate. È stata proprio lei a lanciare l’allarme: in quel momento erano ancora in corso delle attività in palestra. “La donna, sentendo il forte boato, si è affacciata riuscendo a notare tre persone incappucciate sghignazzare e allontanarsi”, racconta all’ Adnkronos il dirigente scolastico, Donato Testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, incappucciati lanciano bomba carta nella stanza del vicepreside e imbrattano la scuola con svastiche

Scopri altri approfondimenti

Tensione al liceo Righi di Roma, dove un gruppo di giovani incappucciati ha lanciato bottiglie e gridato cori fascisti davanti alla scuola, creando momenti di paura. Il Partito Democratico chiede chiarimenti e più sicurezza intorno agli istituti scolastici. Leggi l'arti - facebook.com Vai su Facebook

Roma, incappucciati tentano nuovo blitz al liceo Righi occupato. lapresse.it/video/2025/11/… #lapresse #liceorighi - X Vai su X

Incappucciati lanciano bomba carta dentro una scuola di Roma e imbrattano i muri con svastiche: terzo episodio in pochi giorni - Come riporta Adnkronos, nel tardo pomeriggio di ieri, 6 novembre, alcune persone, incappucciate, si sarebbero introdotte all’interno dell’istituto e avrebb ... Da tecnicadellascuola.it

Incappucciati tirano bomba carta e imbrattano con svastiche scuola a Roma - Hanno lanciato una bomba carta nell'ufficio del vicepreside per poi imbrattare i muri della scuola con diverse scritte e svastiche. msn.com scrive

I post scritti dai lettori - Imbrattano i muri della scuola con svastiche, lanciano una bomba carta nell’ufficio del vicepreside e poi scappano. Segnala ilfattoquotidiano.it