Roma il 9 novembre domenica ecologica | divieti e deroghe

Roma, 7 novembre 2025 – Come negli anni scorsi per la stagione invernale 202526 sono state previste dalla giunta capitolina 5 domeniche ecologiche. Le prime due sono in programma il prossimo 9 novembre e il 7 dicembre. Le ulteriori tre date saranno fissate con un successivo atto della giunta capitolina e saranno programmate per il 2026. Divieti. Il blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona Ztl "Fascia Verde" sarà attivo dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20. La rimodulazione degli orari interdittivi nella fascia pomeridiana (che solitamente è dalle 16,30 alle 20,30) è stata decisa allo scopo di favorire un regolare afflusso e deflusso degli spettatori della partita di calcio in programma allo stadio Olimpico alle ore 18.