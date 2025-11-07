Rivarolo Canavese TO esplosione in appartamento al secondo piano di palazzina dovuta a fuga di gas 2 coniugi feriti grave la moglie - VIDEO

L’allarme è scattato intorno alle 7, quando diversi residenti hanno sentito un forte boato provenire dal secondo piano della palazzina. Le condizioni della moglie sono apparse subito più gravi: dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in eliambulanza al Cto di Torino Questa mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rivarolo Canavese (TO), esplosione in appartamento al secondo piano di palazzina dovuta a fuga di gas, 2 coniugi feriti, grave la moglie - VIDEO

