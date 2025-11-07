Risiko o Monopoli? Il Ponte di Biserta tra Pechino Bruxelles e Roma

Il ponte di Biserta è un progetto infrastrutturale di rilievo strategico per la Tunisia settentrionale, che dovrebbe essere completato entro la metà del 2027. A confermare l’andamento dei lavori è l’ambasciatore della Repubblica popolare cinese a Tunisi, Wan Li, come riportato da Nova.News, affermando che circa il 14 per cento delle fondamenta è stato realizzato, mentre la fase successiva riguarderà le strutture portanti e le infrastrutture sottomarine. Proprio quest’ultimo punto riguarda da vicino l’Europa e, ancora, l’Italia. Ma andiamo con ordine. L’infrastruttura L’opera, con un costo complessivo stimato di 250 milioni di euro, è finanziata in larga parte da istituzioni europee ma affidata a un consorzio cinese, configurandosi come un caso emblematico – ma non isolato – di cooperazione mista tra fonti di capitale occidentali e capacità operative asiatiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

