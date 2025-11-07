Risiko o Monopoli? Il Ponte di Biserta tra Pechino Bruxelles e Roma

Formiche.net | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte di Biserta è un progetto infrastrutturale di rilievo strategico per la Tunisia settentrionale, che dovrebbe essere completato entro la metà del 2027. A confermare l’andamento dei lavori è l’ambasciatore della Repubblica popolare cinese a Tunisi, Wan Li, come riportato da Nova.News, affermando che circa il 14 per cento delle fondamenta è stato realizzato, mentre la fase successiva riguarderà le strutture portanti e le infrastrutture sottomarine. Proprio quest’ultimo punto riguarda da vicino l’Europa e, ancora, l’Italia. Ma andiamo con ordine. L’infrastruttura L’opera, con un costo complessivo stimato di 250 milioni di euro, è finanziata in larga parte da istituzioni europee ma affidata a un consorzio cinese, configurandosi come un caso emblematico – ma non isolato – di cooperazione mista tra fonti di capitale occidentali e capacità operative asiatiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

risiko o monopoli il ponte di biserta tra pechino bruxelles e roma

© Formiche.net - Risiko o Monopoli? Il Ponte di Biserta tra Pechino, Bruxelles e Roma

Altre letture consigliate

risiko monopoli ponte bisertaRisiko o Monopoli? Il Ponte di Biserta tra Pechino, Bruxelles e Roma - Il ponte di Biserta è un progetto infrastrutturale di rilievo strategico per la Tunisia settentrionale, che dovrebbe essere completato entro la metà del 2027. Si legge su formiche.net

Tunisia, a società cinese l'appalto per il nuovo ponte di Biserta - Una società cinese, la "Sichuan Road and Bridge Group" (Srbg), ha vinto la gara d'appalto per completare la sezione principale del progetto del nuovo ponte di Biserta. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Risiko Monopoli Ponte Biserta