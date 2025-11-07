Riqualificazione del comparto XXIV Maggio | lavori su strade e marciapiedi

MAGLIANO (Carmiano) – Con un investimento di 320mila euro l’amministrazione comunale di Carmiano ha programmato la riqualificazione del comparto XXIV Maggio, nella frazione di Magliano.L’intervento è in corso su via Cristoforo Colombo e via Giordano con il rifacimento dell’asfalto e dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it