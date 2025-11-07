Riqualificazione del comparto XXIV Maggio | lavori su strade e marciapiedi

Lecceprima.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAGLIANO (Carmiano) – Con un investimento di 320mila euro l’amministrazione comunale di Carmiano ha programmato la riqualificazione del comparto XXIV Maggio, nella frazione di Magliano.L’intervento è in corso su via Cristoforo Colombo e via Giordano con il rifacimento dell’asfalto e dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

riqualificazione comparto xxiv maggioCarmiano, dopo decenni il restyling del comparto XIV Maggio e delle strade rurali. Erroi: “Era previsto dal nostro programma” -  Dopo 40 anni, è tempo del restyling dell’intero comparto XXIV Maggio, a Magliano. Si legge su corrieresalentino.it

Via XXIV Maggio Bergamo, iniziato il taglio di trentuno alberi dopo le polemiche - Rispettando l’ipotesi comunicata per tempo agli uffici comunali, i 31 alberi di pregio tra carpini e tigli presenti nell’area del cantiere avviato da Ferretticasa in via XXIV Maggio hanno iniziato a ... Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Riqualificazione Comparto Xxiv Maggio