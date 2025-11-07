Rinviato il Consiglio comunale di Belpasso Caputo accusa | Tentativo di destabilizzare l' Amministrazione

Cataniatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clima teso a Belpasso dopo il rinvio della seduta del Consiglio comunale. Il sindaco Carlo Caputo interviene denunciando quella che definisce “una manovra politica volta a destabilizzare l’Amministrazione".“Il Consiglio comunale è stato rinviato per la mia assenza, con la scusa di una mozione sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

