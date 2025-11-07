Ricerca da Bruxelles 684 milioni di euro per risolvere gli enigmi della scienza

Come risolvere i più difficili enigmi della scienza? Unendo le forze. E’ lo spirito con cui il Consiglio europeo della ricerca (Erc) ha assegnato i suoi  Synergy Grant a 66 team che comprendono 239 scienziati  con sede in istituzioni di diversi Paesi del mondo. Fra questi  16 ricercatori ‘principal investigator’ con base in Italia, per un totale di 9 progetti che hanno fra i beneficiari del contributo ricercatori ospitati nel nostro Paese. I gruppi di ricerca selezionati riceveranno un totale di  684 milioni di euro  per affrontare alcune delle questioni più complesse in un’ampia gamma di settori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

