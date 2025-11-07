Report nuovo scoop sul Garante | Ghiglia avvisò Giorgia Meloni dell’ammonimento al governo Draghi sul Green Pass

Nuova puntata di Report in arrivo e nuova tempesta alle porte per le attività svolte dal membro (di area Fratelli d’Italia) del Garante della Privacy, Agostino Ghiglia, a favore del partito di Giorgia Meloni. Domani infatti la trasmissione di Sigfrido Ranucci – quella multata per 150mila euro proprio dal Garante per la messa in onda dell’audio del ministro Gennaro Sangiuliano – racconterà di come Ghiglia abbia avvertito proprio Meloni di un ammonimento rivolto dal Garante all’allora governo Draghi in tema di Green Pass, quando l’atto era ancora riservato. L’anticipazione dei contatti Ghiglia-Meloni sul Green pass. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Report, nuovo scoop sul Garante: Ghiglia avvisò Giorgia Meloni dell’ammonimento al governo Draghi sul Green Pass

