Renato Brunetta si aumenta lo stipendio poi il dietrofront dopo l’irritazione della premier Meloni | Voglio evitare strumentalizzazioni
Prima lo stipendio, poi l’aumento, poi la revoca dopo l’irritazione di Palazzo Chigi. Un anno e mezzo fa Renato Brunetta aveva ricevuto il compenso come presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del Lavoro (Cnel): 250 mila euro. Adesso arriva un aumento di 60 mila euro l’anno, che portano il suo emolumento a 310 mila euro. «Il Cnel ha deliberato un aumento di 1,5 milioni per i vertici e di 200mila euro per lo staff. Giorgia Meloni non trova i soldi per aumentare gli stipendi al ceto medio ma li trova per il poltronificio di Brunetta», attacca Matteo Renzi. Poi Nicola Fratoianni: «Da non credere: Brunetta si è aumentato lo stipendio da 250mila a 310mila euro l’anno. 🔗 Leggi su Open.online
