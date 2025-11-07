Regionali Bandecchi | Boccia trattata nel modo più bieco possibile
Tempo di lettura: 2 minuti “Maria Rosaria Boccia mi ha scritto una lettera che è molto significativa in cui ha raccontato tutti i guai fisici che sta subendo. Devo dire che però in questa vicenda non è lei il mostro. Pubblicherò io come editore il libro in cui racconta la sua storia. Io penso che la Boccia è una donna che viene trattata purtroppo nel modo più bieco in cui si può trattare una donna in questo momento da uno schema politico cattivo, aggressivo che sta mettendo sotto schiaffo una persona che subisce uno stress enorme, documentato anche dai medici in maniera precisa. Però spero di convincerla a tornare nelle nostre file, anche perché tecnicamente ormai non si può ritirare ed è candidata, ma vorrei non interrompesse la campagna elettorale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
