Reggio Emilia riconoscono il ladro e lo aggrediscono
Reggio Emilia, 7 novembre 2025 – Un trentenne residente a Correggio avrebbe messo a segno un furto in un’abitazione, a Reggio Emilia, in via Emilia San Pietro, forzando la porta e portato via 700 euro in denaro, due consolle PlayStation, telefoni cellulari e vari profumi. E ieri, ovvero il giorno dopo il furto, le vittime – due uomini che erano in compagnia di due amici – hanno riconosciuto colui che aveva commesso il furto, nella zona della stazione ferroviaria cittadina. La persona davanti a loro, infatti, risultava corrispondere a quella che era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’edificio preso di mira in precedenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
