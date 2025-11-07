Reggia di Caserta Cappella Palatina | il 15 novembre al via la rassegna Autunno Musicale
Tempo di lettura: 4 minuti Sabato 15 novembre ritorna nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta la rassegna Autunno Musicale, a cura dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta dal Maestro Antonino Cascio. Leitmotiv del ciclo di concerti è Classico > Romantico, con un ricco repertorio di musiche che spaziano da Mozart ad Haydn, da Mendelssohn a Ciaikowski, da Schubert a Webern, per apprezzare anche la finissima cultura musicale di Cimarosa e Paisiello, tra gli autori più amati dal re Ferdinando IV di Borbone. I percorsi proposti spaziano dal romanticismo di Ciaikowski, che guarda al passato con le celebri Variazioni su un Tema Rococò, al Langsamer Satz, con cui il poco più che ventenne Anton Webern si congeda dalla tradizione musicale ottocentesca; dall’equilibrio dei concerti e sinfonie mozartiane, al romanticismo elegante e “classico” di Schubert e Mendelssohn; sino a Paisiello, di cui assieme al pianista Francesco Nicolosi sarà proposto il concerto in sol minore per pianoforte e orchestra, e Haydn, la cui brillante e festosa Sinfonia Militare chiuderà, la mattina di Santo Stefano, l’Autunno dell’Orchestra da Camera di Caserta alla Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
