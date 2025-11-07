Referendum sulla giustizia nasce il comitato ' Avvocati per il sì' | Non una bandiera politica ma un dovere civile

È stato costituito ufficialmente a Forlì il comitato referendario “Avvocati per il Sì”, che coordinerà nel territorio romagnolo – nei Fori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – la campagna per il Sì al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il Comitato, promosso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

