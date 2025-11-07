Raoul Bova a Nepi per girare Don Matteo

Dopo Monterosi, un altro comune della Tuscia ha fatto da sfondo alle riprese di Don Matteo 15, celebre e amatissima fiction di Rai 1. Lunedì 3 e giovedì 6 novembre la troupe è approdata a Nepi, trasformando alcune vie in un set televisivo. Telecamere tra via Matteotti, via di San Pietro, vicolo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

