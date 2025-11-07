Rafael Nadal | Federer più magico Djokovic il più laborioso Problema al piede? Convissuto per tutta la vita
Rafael Nadal ha affermato che Roger Federer e Novak Djokovic lo hanno portato al limite durante la sua carriera sportiva, anche se ciascuno in maniera differente, poiché lo svizzero era un tennista “un po’ più magico”, mentre il serbo è stato “più laborioso”. Il tennista spagnolo ne ha parlato durante l’America Business Forum, forum tenutosi a Miami con la presenza di leader politici, imprenditori e sportivi: “S ono due personalità diverse, ma che alla fine hanno una grande passione e un grande amore per lo sport “. Il 22 volte Campione Slam ha definito Federer più “ magico dal punto di vista del talento puro e dell’ispirazione, mentre Djokovic un po’ più laborioso, con un’etica del lavoro e una mentalità vincente difficili da superare ”. 🔗 Leggi su Oasport.it
