Rabiot niente Francia e niente Parma | il Milan lo riavrà soltanto dopo la sosta

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, sarà assente allo stadio 'Tardini' di Parma per la sfida di campionato del Milan di Massimiliano Allegri. Anche la Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps lo lascia a casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot, niente Francia e niente Parma: il Milan lo riavrà soltanto dopo la sosta

