Quel tronco di pino abbandonato davanti al Colosseo #lafotodeilettori
«Di fronte al Colosseo, in uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, giace un tronco recintato». Così Maurizio spiega la scelta della foto inviata. «Stavo facendo una passeggiata con la mia famiglia quando l'occhio è caduto su quell'orribile rete arancione. Possibile che anche in centro, dove ogni giorno transitano migliaia di turisti, ci sia un'incuria di questo livello? Basterebbe un pizzico di attenzione in più», scrive. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it
