Quel braccio armato di Hamas che si nasconde nel cuore dell' Europa Vienna conferma l' allarme lanciato dal Tempo
Il Tempo, da alcuni mesi a questa parte, denuncia la presenza di combattenti vicini ai terrorismi di Hamas nelle nostre strade, piazze e città, nonché i legami con una certa parte politica. Quanto accaduto a Vienna, dove è stato trovato un intero arsenale, dimostra quel mondo che c'è dietro alle finte moschee e che, con le nostre inchieste, vogliamo portare alla luce. 🔗 Leggi su Iltempo.it
