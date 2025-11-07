Quel braccio armato di Hamas che si nasconde nel cuore dell' Europa Vienna conferma l' allarme lanciato dal Tempo

7 nov 2025

Il Tempo, da alcuni mesi a questa parte, denuncia la presenza di combattenti vicini ai terrorismi di Hamas nelle nostre strade, piazze e città, nonché i legami con una certa parte politica. Quanto accaduto a Vienna, dove è stato trovato un intero arsenale, dimostra quel mondo che c'è dietro alle finte moschee e che, con le nostre inchieste, vogliamo portare alla luce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

