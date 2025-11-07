Quando la moda incontra la dolcezza | Coin firma un Natale d’autore con Alessandro Enriquez e Caffè di Sicilia 1926

Un incontro tra creatività, artigianato e gusto mediterraneo celebra le feste con una limited edition che profuma di agrumi e tradizione. Negli ultimi anni il confine tra moda e cibo si è fatto sempre più sottile. Stilisti e brand si sono avvicinati al mondo della gastronomia con collaborazioni sorprendenti, trasformando dolci, vini e specialità regionali in oggetti di design da collezionare e condividere. È il nuovo linguaggio del lifestyle contemporaneo, dove l’estetica incontra il gusto e la creatività diventa un’esperienza multisensoriale. In questo scenario arriva la nuova collaborazione firmata Coin, che per la stagione delle feste unisce le forze con Alessandro Enriquez, designer eclettico e simbolo del Made in Italy, e con Caffè di Sicilia 1926, storica eccellenza della pasticceria siciliana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

