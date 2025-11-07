Pure lui ci ha lasciato Altro lutto nella musica italiana | lascia in eredità grandi capolavori
Lutto profondo nel mondo della musica. A pochi giorni dalla scomparsa di James Senese, arriva un’altra notizia che scuote l’ambiente artistico partenopeo e non solo: è morto lo storico produttore, musicista e grande amico di Pino Daniele. Un nome che per chi ama il Neapolitan Power è sinonimo di creatività, visione e passione per una musica che ha saputo unire Napoli al mondo. Si è spento ieri sera all’età di 77 anni, in un ospedale di Bologna, dove era ricoverato da qualche tempo. Figura chiave dietro le quinte, è stato uno dei pionieri del movimento musicale che negli anni Settanta e Ottanta ha rivoluzionato il suono italiano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
