Puntata speciale di Accordi&Disaccordi con Nicola Gratteri ospite di Luca Sommi sabato 8 novembre Con Travaglio e Scanzi

Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, che torna sabato 8 novembre in prima serata alle 21:30 per raccontare la nuova stagione politica italiana e internazionale. Sarà una puntata speciale in cui il conduttore Luca Sommi ospiterà in studio Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per discutere della riforma della giustizia approvata giovedì scorso in Senato, della campagna referendaria, che arriverà fino alla prossima primavera, e dei motivi per cui il magistrato ha scelto di essere uno dei volti del no. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzeranno i fatti più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

