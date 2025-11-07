Protossido di azoto in Chirurgia Pediatrica | al Papa Giovanni XXIII una nuova tecnologia per ridurre ansia e dolore nei bambini
È stato introdotto nella Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, diretta da Maurizio Cheli, l’utilizzo del protossido di azoto (conosciuto anche come “gas esilarante”) per la sedazione cosciente dei piccoli pazienti durante procedure potenzialmente dolorose. L’innovazione è stata possibile grazie al contributo del Comitato per il Dipartimento di Chirurgia Pediatrica ONLUS presieduto dalla signora Mimma Montanelli Coccoli, che da anni sostiene con generosità i progetti dedicati ai bambini ricoverati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Il protossido di azoto è un analgesico con azione ansiolitica, usato per la gestione del dolore nei pazienti pediatrici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
