Promesse per i babbei

La Meloni non prometteva "legge e ordine"? E allora come mai da tre anni aumentano tutti i reati? Un'altra balla. Marina Campesi via email Gentile lettrice, non penserà che Meloni parlasse seriamente. Le promesse erano per i babbei. Infatti oggi arrestare un ladruncolo è impossibile. Il mese scorso, grazie alla trovata di Nordio (impone ai pm di preavvisare le persone dell'arresto con lettera raccomandata), 22 borseggiatrici per evitare la galera sono fuggite da Venezia. Presumo che ora "lavoreranno" a Roma, Firenze. Ma fosse solo questo. In tre anni Meloni ci ha portati alla crescita zero. Ha disdetto l'accordo per la Via della seta, tagliandoci fuori dagli investimenti cinesi.