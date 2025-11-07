Prima vittoria per il Pisa Cremonese battuta 1-0
Un gol di Tourè nella ripresa permette ai nerazzurri di sbloccarsi PISA - Il Pisa si sblocca e vince la sua prima gara in Serie A, col suo primo gol in casa: è una giornata storica per i nerazzurri, quella che li vede vincere per 1-0 sulla Cremonese. In quello che sulla carta sarebbe uno scontro-sal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 i toscani trovano la prima vittoria della stagione.. Domani il derby della Mole Juventus-Torino, domenica Genoa-Fiorentina primo scontro salvezza. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Cremonese 1-0: Touré lancia i nerazzurri, prima vittoria per Gilardino - Nell'anticipo del venerdì che apre l'undicesima giornata di Serie A, la rete del centrocampista tedesco regala ai toscani neopromossi il primo successo stagionale in campionato. Scrive corrieredellosport.it
Pisa-Cremonese 1-0: video, gol e highlights - La squadra di Gilardino si sblocca e conquista la prima vittoria del suo campionato, battendo 1- Riporta sport.sky.it
Pagelle Pisa-Cremonese 1-0: Touré ci mette la testa, Akinsamiro il cuore, Vazquez croce e delizia, in ombra Vardy - Prima vittoria in campionato per gli uomini di Gilardino che si impongono alla Cetilar Arena grazie a un gol del cursore di fascia: gran colpo di testa ... Segnala sport.virgilio.it