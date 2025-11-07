Presentazione del libro ' Cielo abbastanza'

La Biblioteca Universitaria di Pisa vi invita alla presentazione del libro "Cielo abbastanza" della poetessa Maria Teresa Coppola.Introduzione del Direttore della Biblioteca Daniele Cianchi.Un incontro tra parole e suggestioni in compagnia dell'autrice, con Cristina Vettori di Edizioni Helicon. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

