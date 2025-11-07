Prato premia chi ripara e riusa gli abiti con agevolazioni e sconti
Prato, 7 novembre 2025 - Le cittadine e i cittadini di Prato e provincia, hanno da oggi un nuovo strumento per vivere in modo più sostenibile: la nuova app digitale greenApes – versione Prato, personalizzata grazie al progetto europeo SOLSTICE, che li aiuterà, in modo semplice, gratuito e divertente, a riparare e riutilizzare gli abiti usati, valorizzare le azioni virtuose legate all’abbigliamento e al tessile, e ricevere sconti e agevolazioni presso le strutture convenzionate, sia nel settore abbigliamento che in ambito culturale e non solo. Una guida per scoprire la sostenibilità quotidiana All’interno della versione pratese della app greenApes (disponibile su smartphone iOS e Android e via web all’indirizzo app. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Arriva alla terza partita interna stagionale il primo successo dei rossoblù sul parquet del PalaPoggetti davanti al proprio pubblico. Un successo netto, 77 – 60 il finale a tabellone, che premia il grande lavoro di squadra svolto dai ragazzi di Da Prato, che son - facebook.com Vai su Facebook
Prato premia chi ripara e riusa gli abiti con agevolazioni e sconti - Le cittadine e i cittadini di Prato e provincia, hanno da oggi un nuovo strumento per vivere in modo più sostenibile: la nuova app digitale greenApes – versione Prato, persona ... Si legge su msn.com