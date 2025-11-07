prato premia chi ripara e riusa gli abiti con agevolazioni e sconti

Prato, 7 novembre 2025 - Le cittadine e i cittadini di Prato e provincia, hanno da oggi un nuovo strumento per vivere in modo più sostenibile: la nuova app digitale greenApes – versione Prato, personalizzata grazie al progetto europeo SOLSTICE, che li aiuterà, in modo semplice, gratuito e divertente, a riparare e riutilizzare gli abiti usati, valorizzare le azioni virtuose legate all’abbigliamento e al tessile, e ricevere sconti e agevolazioni presso le strutture convenzionate, sia nel settore abbigliamento che in ambito culturale e non solo. Una guida per scoprire la sostenibilità quotidiana All’interno della versione pratese della app greenApes (disponibile su smartphone iOS e Android e via web all’indirizzo app. 🔗 Leggi su Lanazione.it

