Politica Casucci Noi Moderati nuovo commissario provinciale di Arezzo | Il nostro faro sarà l’elettorato

Arezzo, 7 novembre 2025 – . “Ringrazio Maurizio Lupi per la stima manifestata, costante e continua. Il partito si sta organizzando nel modo più efficiente, nell’interesse cittadini.” A dirlo Marco Casucci, nuovo commissario provinciale di Noi Moderati Arezzo. “Il nostro faro sarà sempre e soltanto l’elettorato – dice Casucci -. I cittadini meritano, a tutti i livelli, un’amministrazione che risponda sempre alle loro aspettative ed esigenze. Sono certo che, attraverso l’attività politica quotidiana, Noi Moderati saprà essere sempre più vicina alla gente e rendere la politica di nuovo interessante per i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

