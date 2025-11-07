Pluribus promossa o bocciata la nuova serie di Vince Gilligan? Ecco il punteggio di Rotten Tomatoes
La nuova serie dell'autore di Breaking Bad e Better Call Saul, che vede protagonista Rhea Seehorn, ha appena fatto il suo debutto su Apple TV+ con le prime due puntate, ma qual è il verdetto della critica? Pluribus, la nuova serie drammatica di fantascienza di Apple TV creata da Vince Gilligan, ha appena debuttato in streaming sulla piattaforma con i primi due episodi e contemporaneamente è arrivato anche il punteggio su Rotten Tomatoes. Lo show ha fatto registrare un punteggio perfetto sul noto aggregatore di recensioni. La serie vede protagonisti Rhea Seehorn (Carol Sturka), Karolina Wydra (Zosia), Carlos Manuel Vesga (Manousos) e Miriam Shor (Helen). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
