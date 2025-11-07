Pitagora il supercomputer italiano che accelera la corsa all’energia da fusione

Pitagora, il supercomputer italiano, si distingue come un faro nell’innovazione europea, dedicato alla ricerca sull’energia da fusione nucleare. Un progetto ambizioso che mira a rivoluzionare il panorama energetico globale, avvicinando l’umanità al sogno di una fonte pulita e inesauribile. Con questa tecnologia all’avanguardia, l’Italia si conferma protagonista nello sviluppo di soluzioni sostenibili per il futuro.

AGI - Si chiama Pitagora e rappresenta una delle sfide tecnologiche più ambiziose dell’Europa contemporanea: un supercomputer dedicato interamente alla ricerca sull’energia da fusione nucleare, il “Santo Graal” della transizione energetica. È stato inaugurato presso il Cineca di Casalecchio di Reno, alla presenza dei ministri Anna Maria Bernini e Gilberto Pichetto Fratin. Finanziato dal consorzio europeo EUROfusion e gestito da Cineca in collaborazione con Enea, Pitagora è una macchina da 27 milioni di miliardi di operazioni al secondo (27 PFlops), in grado di entrare nella Top50 mondiale dei supercomputer più potenti. 🔗 Leggi su Agi.it

