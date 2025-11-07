Pisa prima vittoria contro la Cremonese 1-0 Stacca di 5 punti la Fiorentina

Firenzepost.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pisa si sblocca e trova il primo successo della stagione e si allontana dalla zona retrocessione.. I toscani strappano l' 1-0 sulla Cremonese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pisa prima vittoria contro la cremonese 1 0 stacca di 5 punti la fiorentina

© Firenzepost.it - Pisa, prima vittoria contro la Cremonese (1-0). Stacca di 5 punti la Fiorentina

Contenuti che potrebbero interessarti

pisa prima vittoria controPrimo gol in casa e prima vittoria per il Pisa: 1-0 alla Cremonese - Il primo gol stagionale in casa del Pisa permette alla squadra di Gilardino di ottenere la prima vittoria stagionale e volare a 9 punti in Serie A. Come scrive firenzeviola.it

pisa prima vittoria controPisa-Cremonese 1-0, prima vittoria in campionato per Gilardino - Prima vittoria in campionato per il Pisa, dopo 11 gare giocate, e prima anche per Alberto Gilardino sulla panchina dei toscani. Riporta torinogranata.it

pisa prima vittoria controPisa-Cremonese 1-0: Touré lancia i nerazzurri, prima vittoria per Gilardino - Nell'anticipo del venerdì che apre l'undicesima giornata di Serie A, la rete del centrocampista tedesco regala ai toscani neopromossi il primo successo stagionale in campionato. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Prima Vittoria Contro