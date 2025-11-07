Pisa-Cremonese 1-0 Touré timbra il primo successo stagionale dei toscani
Pisa, 7 novembre 2025 – Il Pisa festeggia il suo primo successo in Serie A. Nel primo anticipo dell'11^ giornata di campionato, la squadra toscana si è imposta per 1-0 all' Arena Garibaldi contro la Cremonese. I ragazzi di Alberto Gilardino hanno conquistato la vittoria di misura, grazie alla marcatura realizzata da Idrissa Touré al minuto 76. In un match dalle poche occasioni da gol e dalla grande intensità, gli uomini di Davide Nicola non sono riusciti ad agguantare neppure un pareggio, frenati anche dalla sfortunata traversa colpita da Vazquez. Questo k.o ferma i grigiorossi a quota 14 punti, al decimo posto in classifica, mentre i tre punti conquistati permettono al Pisa di salire a quota 9 ed uscire dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
