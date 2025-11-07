Pisa-Cremonese 1-0 | Tourè scrive il suo nome nella storia | 12598 giorni dopo i nerazzurri tornano a vincere in A

Non ci nascondiamo dietro alle parole, lasciamo parlare soltanto le emozioni e facciamo scorrere sul volto le lacrime: questa è una serata da ricordare, da chi aveva vissuto l'ultimo capitolo di questa storia a chi l'ha provata per la prima volta sulla propria pelle. 12598 giorni dopo, il Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

