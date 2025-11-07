Pisa-Cremonese 1-0 | Tourè scrive il suo nome nella storia | 12598 giorni dopo i nerazzurri tornano a vincere in A
Non ci nascondiamo dietro alle parole, lasciamo parlare soltanto le emozioni e facciamo scorrere sul volto le lacrime: questa è una serata da ricordare, da chi aveva vissuto l'ultimo capitolo di questa storia a chi l'ha provata per la prima volta sulla propria pelle. 12598 giorni dopo, il Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 i toscani trovano la prima vittoria della stagione.. Domani il derby della Mole Juventus-Torino, domenica Genoa-Fiorentina primo scontro salvezza. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 - facebook.com Vai su Facebook
#Pisa- #Cremonese, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Pisa-Cremonese 1-0: Touré lancia i nerazzurri, prima vittoria per Gilardino - Nell'anticipo del venerdì che apre l'undicesima giornata di Serie A, la rete del centrocampista tedesco regala ai toscani neopromossi il primo successo stagionale in campionato. Come scrive corrieredellosport.it
Pisa-Cremonese 1-0: video, gol e highlights - La squadra di Gilardino si sblocca e conquista la prima vittoria del suo campionato, battendo 1- Si legge su sport.sky.it
Serie A, il Pisa batte la Cremonese 1-0: decide un gol di Touré - All'Arena Garibaldi un gol annullato ai padroni di casa nel primo tempo, poi la rete della vittoria al 75' ... Si legge su tg24.sky.it