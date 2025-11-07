Pisa Cremonese 1-0 | Touré regala il primo successo ai toscani
In Toscana il match valido per la 11ª giornata di Serie A Pisa Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Pisa Cremonese, valevole per la 11ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. PISA CREMONESE CRONACA E DIRETTA LIVE 90’+1 – Termina il match. Vince 1-0 il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 i toscani trovano la prima vittoria della stagione.. Domani il derby della Mole Juventus-Torino, domenica Genoa-Fiorentina primo scontro salvezza. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Cremonese, Napoli, Genoa e Fiorentina: le ultimissime - X Vai su X
Tourè tira fuori il Pisa dalla zona calda: 1-0 battuta la Cremonese - Risultati e classifica - Gol al 75' di Idrissa Tourè che insacca con un colpo di testa su cross di Tramoni. Da gazzettadiparma.it
Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 al 78' - 0 dopo i primi 45’ Partita giocata a ritmo elevato fin dai primi minuti alla Cetilar Arena fra Pisa e Cremonese che termina 0- Scrive msn.com
Il Pisa trova la prima vittoria in serie A, Touré firma l'1-0 alla Cremonese - A decidere l'anticipo del venerdì di serie A contro la Cremonese è un gol di Idrissa Touré al 75': Gilardino trova tre punti pesanti per portarsi a nove ... Si legge su corriere.it