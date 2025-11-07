Pisa-Cremonese 1-0 Toure firma la prima vittoria per la squadra di Gilardino
L’undicesima giornata di Serie A si apre con la vittoria per Pisa sulla Cremonese per 1-0 all’Arena Garibaldi. Dopo un primo tempo equilibrato, a risolvere la sfida è la rete di Toure al 75?, che firma la prima vittoria in campionato per la squadra di Gilardino. Escono sconfitti gli uomini di Nicola, che pochi minuti prima del gol vittoria avevano colpito una traversa con Vasquez. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
