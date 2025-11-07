Perché il confronto tra Recalcati e De Gregorio sull’educazione sessuale a scuola è un falso dilemma

di Luciano Sesta Il confronto che si è aperto in questi giorni fra Massimo Recalcati e Concita De Gregorio sull’ educazione sessuale nelle scuole rappresenta in sé un falso dilemma. L’educazione sessuale “non serve” (Recalcati), infatti, solo quando le si affida il compito, impossibile, di risolvere i problemi che la rendono necessaria (De Gregorio). In entrambi i casi si fraintende il concetto stesso di “educazione”, perché si confondono i tempi lunghi della formazione delle persone con quelli brevi richiesti dall’emergenza sociale. Una confusione di piani che crea false aspettative, destinate ad aumentare il nostro senso di frustrazione e di impotenza non appena ci scontreremo con l’impossibilità di realizzarle nei tempi e nei modi auspicati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

