Per la prima volta in chiaro su Tv8 la serie rivelazione Hanno ucciso l' Uomo Ragno Perché vedere la leggendaria storia degli 883

Lo dice il titolo stesso: leggendaria. Perché in effetti non è andato proprio tutto così come viene raccontato. Ma chi quegli anni li ha vissuti davvero, ritroverà tanta verità in Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 di Sydney Sibilia. Ovvero la serie tv che è stato il fenomeno televisivo pop della scorsa stagione. E che per la prima volta arriva in chiaro stasera in tv alle 21.30 su Tv8. Due episodi ogni venerdì sera per un totale di 8. E se vi state chiedendo perché dovreste vederla, la risposta è semplice: perché non è la solita biografia musicale dove tutto fila liscio dal primo accordo al disco d'oro.

