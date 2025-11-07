Pensioni 2026 e manovra | infermieri e maestri d’asilo esclusi dall’aumento dell’età pensionabile?

La Manovra 2026 introduce importanti novità sul fronte previdenziale, in particolare per i lavoratori impegnati in mansioni gravose e usuranti. Infermieri, maestri d’asilo e numerose altre categorie saranno infatti esentate dall’aumento dei requisiti anagrafici e contributivi previsto a partire dal 1° gennaio 2027. L’intervento, contenuto nel Documento programmatico di bilancio (Dpb), mira a tutelare chi svolge attività particolarmente faticose o a rischio, prevedendo risorse dedicate pari a 500 milioni per il 2026, 1,9 miliardi per il 2027 e 1,2 miliardi per il 2028. Riforma Pensioni: in manovra aumento graduale dell’età pensionabile, ma con eccezioni. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

