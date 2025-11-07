Pensioni 2026 e manovra | infermieri e maestri d’asilo esclusi dall’aumento dell’età pensionabile?

Pensionipertutti.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manovra 2026 introduce importanti novità sul fronte previdenziale, in particolare per i lavoratori impegnati in mansioni gravose e usuranti. Infermieri, maestri d’asilo e numerose altre categorie saranno infatti esentate dallaumento dei requisiti anagrafici e contributivi previsto a partire dal 1° gennaio 2027. L’intervento, contenuto nel Documento programmatico di bilancio (Dpb), mira a tutelare chi svolge attività particolarmente faticose o a rischio, prevedendo risorse dedicate pari a 500 milioni per il 2026, 1,9 miliardi per il 2027 e 1,2 miliardi per il 2028. Riforma Pensioni: in manovra aumento graduale dell’età pensionabile, ma con eccezioni. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Pensioni 2026: in manovra stop a Quota 103 e Opzione Donna, cosa resta per andare in pensione anticipata? - La decisione di non rinnovare Quota 103 segna un ritorno al quadro normativo previsto dalla legge Fornero. Lo riporta pensionipertutti.it

Manovra Pensioni 2026: tutte le novità da aumento età, Ape social e addio a Quota 103 - Facciamo chiarezza: tutte le novità sulle pensioni 2026 in manovra e decise in legge di bilancio: da quota 103 a opzione donna a età ... Da pensionipertutti.it

pensioni 2026 manovra infermieriPensioni 2026 tra aumenti, perequazione e decorrenze: cosa cambia da gennaio - Pensioni 2026, da gennaio rivalutazione e conguagli: importi aggiornati, maggiorazioni in Manovra, regole per nuove pensioni e calendario decorrenze. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pensioni 2026 Manovra Infermieri