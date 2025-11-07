Parma-Milan Allegri sugli infortunati | Vi dico chi torna e chi invece mancherà domani

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa di presentazione di Parma-Milan di domani tenuta in mattinata a Milanello, ha parlato della situazione infortunati in casa rossonera. Ci sarà il ritorno di Christian Pulisic. Assenti, invece. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Parma-Milan, Allegri sugli infortunati: “Vi dico chi torna e chi invece mancherà domani”

Altre letture consigliate

Verso Parma-Milan: in attacco spazio ancora alla coppia Leao-Nkunku - X Vai su X

Pulisic in panchina, Rabiot e Gimenez dopo la sosta: il Milan in vista di Parma è (quasi) fatto Christian Pulisic sarà in panchina a Parma e, in caso di necessità, sarà utilizzato sabato sera contro la formazione di Cuesta. La condizione fisica dell’america - facebook.com Vai su Facebook

Milan, annuncio di Allegri in conferenza: niente da fare, out due big contro il Parma - Il Milan si sta preparando per la trasferta contro il Parma ma due big rossoneri non ci saranno: l'annuncio di Allegri in conferenza stampa. Come scrive spaziomilan.it

Allegri: "Pulisic è recuperato. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta" - Alla vigilia della sfida contro il Parma, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati: Fino ad oggi il Milan ha fatto molto bene negli scontri ... Segnala milannews.it

Milan, Allegri: "Lepre o cacciatore? Preferisco ascoltare. Leao non sia sporadico" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Parma- Scrive tuttomercatoweb.com