Parma-Milan Allegri sugli infortunati | Vi dico chi torna e chi invece mancherà domani

Pianetamilan.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa di presentazione di Parma-Milan di domani tenuta in mattinata a Milanello, ha parlato della situazione infortunati in casa rossonera. Ci sarà il ritorno di Christian Pulisic. Assenti, invece. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

parma milan allegri sugli infortunati vi dico chi torna e chi invece mancher224 domani

© Pianetamilan.it - Parma-Milan, Allegri sugli infortunati: “Vi dico chi torna e chi invece mancherà domani”

Altre letture consigliate

parma milan allegri infortunatiMilan, annuncio di Allegri in conferenza: niente da fare, out due big contro il Parma - Il Milan si sta preparando per la trasferta contro il Parma ma due big rossoneri non ci saranno: l'annuncio di Allegri in conferenza stampa. Come scrive spaziomilan.it

parma milan allegri infortunatiAllegri: "Pulisic è recuperato. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta" - Alla vigilia della sfida contro il Parma, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati:  Fino ad oggi il Milan ha fatto molto bene negli scontri ... Segnala milannews.it

parma milan allegri infortunatiMilan, Allegri: "Lepre o cacciatore? Preferisco ascoltare. Leao non sia sporadico" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Parma- Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Milan Allegri Infortunati