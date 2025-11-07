Parla pure ma rispetta l' Austria | gli Schutzen contro Sinner

Non c'è proprio pace per il numero uno del tennis italiano e mondiale, Jannik Sinner, che viene criticato nonostante sia un esempio non soltanto a livello sportivo. Il paradosso è che se fino a poco tempo qualcuno si era permesso di dire che fosse "troppo poco italiano", adesso è proprio l'Alto Adige che lo accusa di esserlo "troppo". La causa scatenante del nuovo vespaio di polemiche una sua intervista di un paio di giorni fa dove Jannik si è detto felice di essere nato in Italia e non in Austria scatenando il risentimento degli Schutzen, l'associazione del Sudtirol che rievoca le milizie popolari asburgiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

