Parla pure ma rispetta l' Austria | gli Schutzen contro Sinner
Non c'è proprio pace per il numero uno del tennis italiano e mondiale, Jannik Sinner, che viene criticato nonostante sia un esempio non soltanto a livello sportivo. Il paradosso è che se fino a poco tempo qualcuno si era permesso di dire che fosse "troppo poco italiano", adesso è proprio l'Alto Adige che lo accusa di esserlo "troppo". La causa scatenante del nuovo vespaio di polemiche una sua intervista di un paio di giorni fa dove Jannik si è detto felice di essere nato in Italia e non in Austria scatenando il risentimento degli Schutzen, l'associazione del Sudtirol che rievoca le milizie popolari asburgiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Palasport di Trapani, oggi parla Tranchida. E ora si apre pure il fronte stadio #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
I fucilieri del Sudtirol a Sinner: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci" - italiano, per colpa del no alla Davis o per il fatto di avere la residenza a Montecarlo, Jannik Sinner si trova ora di fronte alla critica di essere... Da msn.com