Parigi interrotto con fumogeni il concerto della Filarmonica d' Israele

Lapresse.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì sera il concerto dell’Orchestra Filarmonica d’Israele alla Filarmonica di Parigi è stato interrotto più volte da contestatori con fumogeni. “In tre occasioni, i possessori di biglietti hanno tentato di interrompere il concerto in vari modi, tra cui due volte con l’uso di fumogeni”, ha confermato la Filarmonica in un comunicato. I manifestanti hanno acceso fumogeni, avvolgendo la sala in nuvole di fumo. “Gli spettatori sono intervenuti e sono scoppiati degli scontri”, ha aggiunto la Filarmonica parigina. Gli attivisti sono stati infine allontanati. Il concerto, diretto dal direttore d’orchestra israeliano Lahav Shani e dedicato a Beethoven e Cajkovskij, ha potuto riprendere e concludersi pacificamente dopo l’intervento della polizia e del pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

parigi interrotto con fumogeni il concerto della filarmonica d israele

© Lapresse.it - Parigi, interrotto con fumogeni il concerto della Filarmonica d'Israele

Altre letture consigliate

parigi interrotto fumogeni concertoPaura a Parigi, scontri al concerto dell'Orchestra Filarmonica di Israele: 4 arresti - Quattro persone sono state fermate dopo gli incidenti avvenuti nella serata di mercoledì 6 novembre, alla Philharmonie di Parigi durante il concerto dell’Orchestra Filarmonica di Israele, diretta da ... Secondo tg.la7.it

parigi interrotto fumogeni concertoParigi, interrotto con fumogeni il concerto della Filarmonica d'Israele - Giovedì sera il concerto dell'Orchestra Filarmonica d'Israele alla Filarmonica di Parigi è stato interrotto più volte da ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Parigi Interrotto Fumogeni Concerto